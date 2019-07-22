Иркутск, , 10:32 — REGNUM

СУ СК РФ при содействии сотрудников УФСБ России по Забайкальскому краю предъявили обвинение в мошенничестве не только заместителю начальника ФГКУ «3 отряд Федеральной противопожарной службы по Забайкальскому краю» Ивану Пименову, задержанному сегодня, 22 июля, на совещании у главы Читы. Подозреваемыми по уголовному делу, возбужденному по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершённое группой лиц по предварительному сговору; лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере») стали также директор и главный бухгалтер одной из фирм, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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По данным следствия, в 2018 году вместо исполнения государственного контракта по диагностике, техническому обслуживанию и ремонту пожарной техники подозреваемые похитили бюджетные средства на сумму более 1,5 млн рублей. Следователи выяснили, что общая сумма контракта составляла 3,7 млн рублей, но фактически исполнялась лишь поставка запасных частей для техники, тогда как её обслуживание и ремонт по незаконному указанию Пименова, ответственного за эксплуатацию пожарной техники, выполняли его подчиненные.

«Деньги, предназначенные для этого вида работ, были похищены фигурантами дела. Для этого подозреваемые составили подложные акты выполненных работ, по которым фирме была произведена оплата по госконтракту. Общая сумма похищенного составила 1 млн 652 тыс. рублей». СК РФ

В домах и служебных кабинетах фигурантов дела проведены обыски.

Напомним, доподлинно неизвестно, какой фактор сыграл большую роль — слабое финансирование или головотяпство чиновников, — но факт остаётся фактом: испытания лесными пожарами в 2018 году Забайкалье не прошло. Огненное бедствие началось в регионе в середине апреля 2018 года. О том, что край фактически не готов к пожароопасному сезону, что техника сильно изношена, нет запчастей к ней и нет средств для их приобретения, неоднократно предупреждала прокуратура. В конце марта 2018 года это надзорное ведомство выявило факт того, как работники КГСАУ «Забайкаллесхоз» в отсутствие средств пожаротушения готовились тушить возгорания вениками.

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Дошло до того, что в марте 2019 года волонтёры объявили сбор средств для командира пожарной части из посёлка Амазар Могочинского района Забайкалья Константина Князева, объявившего голодовку. Спасатель заявлял, что ему и его товарищам приходится всё чинить и покупать за свой счёт — даже экипировку.

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