Тулун, Иркутская область, , 12:12 — REGNUM

Иркутская прокуратура выявила халатность при оформлении документов на получение жилья для пострадавших от наводнения в Тулуне. Из официальной информации, опубликованой сегодня, 23 июля, на официальном сайте этого надзорного ведомства следует, что по результатам рассмотрения обращений граждан межрайонной прокуратурой выявлены нарушения в деятельности администрации муниципального образования «город Тулун».

Эти нарушения, как показала проверка, выразились в несвоевременном, некачественном составлении актов обследования домов на предмет их пригодности/непригодности для дальнейшего проживания.

Прокуратура Иркутской области «Тогда как ранее акты не содержали информацию о дате проведенного обследования, подписей, сведений обо всех проживающих в помещении гражданах, что создавало препятствия в получении ими мер государственной поддержки».

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Тулун мощная волна паводка пришла в ночь на 28 июня. Вода запросто преодолела 10-метровую дамбу и хлынула на город, сметая всё на своём пути. Там и по сей день подтоплены несколько частных подворий. В результате паводка погибли 25 человек, ещё восемь признаны пропавшими без вести. В регионе действует режим ЧС федерального масштаба.

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