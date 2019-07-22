Тулун, Иркутская область, , 14:06 — REGNUM

Спасатели Иркутской области, терпящей бедствие от мощнейшего наводнения, рассказали сегодня, 22 июля, об обстановке в Тулуне — одном из самых пострадавших от паводка городов. Там остаются подтопленными 10 частных жилых подворий, передаёт корреспондент ИА REGNUM

Спасатели расчищают завалы, образовавшиеся после наводнения в Иркутской области ГУ МЧС по Иркутской области

Также известно, что за сутки от завалов и воды в городе было очищено 152 частных домовладения и 18 улиц, а всего же с начала работ по ликвидации последствий стихийного бедствия расчищены 8728 подворий и 339 улиц, протяженностью порядка 170 километров.

«Ежедневно 150 самосвалов совершают более 1000 выездов на полигон твердых бытовых отходов, перевозя десятки тысяч кубометров разрушенных стихией домов и надворных построек», отметили в МЧС.

Сегодня, 22 июля, спасателям предстоит разобрать более 20 аварийных домов и более 50 построек, признанных не пригодными для проживания и проведения ремонтно-восстановительных работ.

Как уже сообщало ИА REGNUM, с 26 июня 2019 года Иркутскую область накрыло мощнейшее за последние десятилетия наводнение. Из-за проливных дождей реки вышли из берегов и повредили более 10 тысяч домов в более 100 населённых пунктах. В Тулун мощная волна паводка пришла в ночь на 28 июня. Вода запросто преодолела 10-метровую дамбу и хлынула на город, сметая всё на своём пути. В результате паводка погибли 25 человек, ещё восемь признаны пропавшими без вести.