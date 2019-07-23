п.г.т. Солнечный, , 11:03 — REGNUM

Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал подписал распоряжение о выплате семье погибшей в «Холдоми» девочки» 1 млн рублей, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«Я понимаю, что сейчас не самое время для денежных вопросов, но закон требует выполнения всех норм. Поэтому я распорядился выплатить семье погибшей девочки 1 млн рублей», — сообщил губернатор края.

Как сообщало ИА REGNUM, в пожаре в туристическом лагере «Холдоми» под Хабаровском погибла девочка 2008 года рождения. Ещё трое детей в реанимации, один в состоянии средней тяжести. На 226 разрешенных в «Холдоми» мест было продано 428 путевок.