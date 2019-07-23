Москва, , 10:38 — REGNUM

Все вагоны с углём, сошедшие с рельсов из-за размыва грунта на железнодорожном участке Кожва — Сосногорск (Коми), подняты. Восстановительные работы ведутся круглосуточно в три смены, сообщает 23 июля пресс-служба Российских железных дорог.

Железная дорога Иван Шилов © ИА REGNUM

«Восстановлен габарит пути. Ведутся работы по отсыпке земляного полотна. Организован подвоз необходимых материалов. В ликвидации задействовано более 300 сотрудников Северной железной дороги», — говорится в сообщении.

В РЖД напомнили, что в связи с невозможностью осуществления перевозок на аварийном участке поезда, следующие до Усинска, Воркуты и Лабытнанги, будут следовать до станции Сосногорск. Поезда с другой стороны — из Воркуты и Лабытнанги — проследуют до станции Печора.

Напомним, 22 июля 2019 года на станции Керки в Коми размыло мост. В результате с рельсов сошли 23 вагона, гружёных углём. В настоящее время доследственную проверку инцидента проводит Сыктывкарский следственный отдел на транспорте СК России.

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