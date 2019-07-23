Триполи, , 08:45 — REGNUM

Правительство национального согласия Ливии, заседающее в столице государства, городе Триполи, объявило о захвате в плен 11 солдат главнокомандующего Халифы Хафтара, об этом 23 июля сообщает Anadolu Ajansi.

Также в заявлении правительства отмечается, что силовикам удалось отбить наступление военных, лояльных генералу. В результате столкновений Хафтар понес серьезные потери.

Напомним, после вторжения в 2011 году в Ливию войск НАТО и убийства лидера страны Муаммара Каддафи здесь продолжается внутренний конфликт. Фактически государство разделено на несколько анклавов, сражающихся друг с другом.

Как передавало ИА REGNUMв начале апреля 2019 года военные генерала Халифы Хафтара объявили о начале спецоперации по захвату Триполи. С тех пор в результате столкновений погибли свыше 1 тыс. человек.

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