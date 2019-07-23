Москва, , 08:31 — REGNUM

Экипаж автономной глубоководной станции проекта 10 831, известной под названием «Лошарик», мог эвакуироваться на лодку-носитель, но предпочел действовать в соответствии с «Руководством по борьбе за живучесть» аппарата. Об этом 23 июля сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

По данным издания, аварийная ситуация на станции начала развиваться во время ее стыковки с лодкой-носителем, в это время в аккумуляторном отсеке появился дым. Подводники до последнего боролись за живучесть, израсходовав на тушение очагов пожара все имеющиеся на борту средства.

Источники издания сообщили, что гидронавты погибли от взрыва аккумуляторной батареи, когда к ним на помощь уже пришли члены сменного экипажа. Вместе с тем, экипаж мог эвакуироваться на лодку-носитель, однако действующее в ВМФ руководство по борьбе за живучесть подлодок предписывает оставаться в том отсеке, где его застал пожар и бороться с аварийной ситуацией.

Как сообщало ИА REGNUM, гибель военных подводников в Баренцевом море произошла на борту атомной глубоководной станции АС-31 (проект 10 831), находившейся в этот момент на полигоне боевой подготовки Северного флота. Причиной смерти 14 офицеров Военно-морского флота России явилось быстрое развитие объемного пожара на борту станции.

Читайте также: Сгоревший на «Лошарике» аккумулятор сделали в Петербурге — СМИ