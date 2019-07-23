п.г.т. Солнечный, , 06:46 — REGNUM

Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал не верит, что чиновники, ответственные за выдачу разрешения на работу сгоревшего детского лагеря в «Холдоми», не видели палаток, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«В октябре Роспотребнадзор выдал разрешение на открытие детского лагеря. Весной при плановой проверке Госпожнадзор выдал протокол о нарушениях. 12 июля межведомственная комиссия издает ещ` один документ. Нигде не ид`т речь о палаточном лагере, везде — только о капитальных строениях. Все, кто там был, они что — в упор не видели 26 палаток? А как заключали договора с родителями детей? Они знали, что дети будут жить в палатках, им рассказывали, какие будут условия?», — все эти вопросы губернатор Фургал адресовал чиновникам из контрольных и надзорных ведомств.

Детский лагерь «Холдоми» открылся 4 года назад. В первый год там работала только гостиница, потом появились коттеджи, в 2019 году впервые появились палатки. Стоимость проживания в коттедже на смену — 28 тыс. рублей, в палатке намного дешевле — 15 тыс. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь с 22 на 23 июля в палаточном лагере в горнолыжном комплексе «Холдоми» в Солнечном районе Хабаровского края вспыхнул пожар. Предположительно загорелись вещи, которые дети сушили на тепловых пушках. Одна девочка погибла, трое находятся в больнице. Их состояние оценивается как тяжелое.