Североуральск, Свердловская область, , 06:05 — REGNUM

В Североуральске Свердловской области двое малышей трёх и четырёх лет выпали из окна квартиры на втором этаже. Оба ребёнка госпитализированы и проходят лечение.

Как сообщает портал «Е1», инцидент произошёл вечером 22 июля. Информацию подтвердили в пресс-службе ГУ МВД России по Свердловской области. По словам представителя свердловского главка полковника Валерия Горелых, на месте происшествия работает оперативная группа.

«Дети забрались на окно и выпали со второго этажа. Они получили травмы, их госпитализировали», — сообщил Валерий Горелых.

Он уточнил, что один ребёнок госпитализирован в Североуральске, а второго доставили в соседний город.

Напомним, что аналогичные инциденты ранее происходили в Свердловской области. Зачастую они происходят после того, как в процессе игры дети опираются на москитную сетку окна. Во избежание инцидентов, специалисты рекомендуют родителям не оставлять в таких случаях детей без присмотра, а также заранее пояснять им, что подоконник — не место для игр.