Осло, , 02:04 — REGNUM

Норвежская полиция задержала двух вандалов по подозрению в осквернении памятника жертвам теракта, устроенного террористом Андерсом Брейвиком в 2011 году, передает телеканал Эн-эр-ко.

Сообщается, что неизвестные нарисовали на мемориале, установленном в Тёнсберге, свастику. Ее обнаружил случайный прохожий и сообщил в полицию. Отмечается, что преступление было совершено накануне годовщины теракта, который произошел 22 июля 2011 года. Полиция задержала двух подозреваемых — ими оказались два 20-летних местных жителя.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 июля 2011 года норвежский праворадикальный террорист Андерс Брейвик устроил взрыв в центре столицы Норвегии Осло, а затем атаковал молодежный лагерь Норвежской рабочей партии. В результате теракта погибли 77 человек, еще 151 получил ранения.

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