Душанбе, , 18:28 — REGNUM

На таджикско-киргизской границе вспыхнул новый конфликт, в результате которого один человек погиб и десятки ранены. Об этом сегодня, 22 июля, сообщает «Азия-Плюс» со ссылкой на свидетельства очевидцев с таджикской стороны.

Инцидент произошел на границе села Ворух (Таджикистан) и Ак-Сай (Киргизия). Как сообщают местные жители, конфликт разгорелся из-за попытки установки на территории Воруха стелы с надписью «Ак-Сай».

"Это очередная провокация, они несколько дней уже провоцируют. Сегодня они хотели установить надпись «Ак-Сай» на нашей территории. Из-за этого и начался конфликт», — цитирует таджикистанское издание словам главы посёлка Точикон округа Ворух Гафурджон Джураев.

Очевидцы с таджикистанской стороны утверждают, что киргизстанцы стали забрасывать камнями таджикистанцев: «Мы сопротивлялись. Как только начали собираться жители Воруха, силовые структуры Кыргызстана заблокировали дорогу и начали стрелять в воздух».

По словам корреспондента, во время разговора с очевидцами по телефону, были слышны выстрелы, после чего собеседники, находящиеся на месте конфликта, с криком бросали трубку.

Погранслужба Таджикистана происходящее не комментирует.