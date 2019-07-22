Лиссабон, 22 июля 2019, 17:17 — REGNUM
Пожарные Португалии заявляют о взятии под контроль крупного лесного пожара в 200 километрах от Лиссабона, 22 июля передает агентство Associated Press.
Согласно заявлению представителя Агентства гражданской защиты Педро Нуньеса, в настоящий момент территория, охваченная огнем, на 90% контролируется пожарными.
В тушении лесного пожара в районе Каштелу-Бранку задействованы около 1000 пожарных. К борьбе с огнем также готовы подключиться ещё более 10 тыс. волонтеров. От пожара пострадал 31 человек — в основном это сами пожарные и спасатели.
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