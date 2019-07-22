Новочеркасск, Ростовская область, , 15:40 — REGNUM

В Ростовской области вынесен приговор военнослужащему, обвиняемому в краже (п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ). Солдат-контрактник, сумевший обмануть банкомат, заплатит крупный штраф в размере 120 тыс. рублей, сообщили ИА REGNUM в Новочеркасском гарнизонном военном суде.

Уточняется, что солдат-контрактник Ш. в июне 2018 года при внесении наличных средств на свою банковскую карту вызвал сбой в работе банкомата, после чего смог зачислить 5 тыс. рублей на счёт без их фактического взноса. Военнослужащий в содеянном раскаялся.

«Приговором суда Ш. признан виновным в совершении инкриминируемого ему деяния, и ему было назначено наказание в виде штрафа в размере 120 тыс. рублей», — уточнили в суде.

ИА REGNUM напоминает, что в конце июня текущего года в Челябинской области был вынесен приговор военнослужащему-контрактнику, который похитил из зенитно-ракетных систем электронные платы, которые продавал. Реализация украденного принесла ему почти 750 тыс. рублей. Суд назначил военнослужащему два года колонии общего режима. Кроме того, он должен возместить причинённый ущерб.