Чита, , 12:28 — REGNUM

Жители Забайкальского края, проявившие себя во время тушения массовых природных пожаров, накрывших регион весной 2019 года, получат денежное поощрение. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе забайкальского губернатора, речь идёт о порядка 200 членов добровольных пожарных дружин и других участников ликвидации природной стихии. Для них из краевого бюджета будет выделено более миллиона рублей.

«В условиях чрезвычайной ситуации этого года, все люди, которые находятся в списке, оказали серьезную помощь, занимались оповещением, эвакуацией, героически тушили пожары», — заявил руководитель департамента по гражданской обороне и пожарной безопасности Забайкальского края Фёдор Кургузкин.

Как уже сообщало ИА REGNUM, масштабные степные пожары пришли в Забайкалье весной 2019 года вместе с резким потеплением и непотушенными палами. В условиях штормового ветра огонь быстро разнесло на тысячи гектаров. Пострадавшими признаны более 700 человек. Заявления на приобретение и восстановление утраченного жилья подали 148 семей. Сейчас ведутся работы по восстановлению ущерба от стихии.

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