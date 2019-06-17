В пострадавшем от пожаров Забайкалье начали строить дома

село Тасырхой, Забайкальский край, , 14:56 — REGNUM В селе Тасырхой Борзинского района Забайкальского края начаты работы по возведению новых домов. Необходимость в этом возникла после масштабных степных пожаров, накрывших регион в апреле 2019 года. Подробности с оперативного совещания врио главы края Александра Осипова с органами исполнительной власти и местного самоуправления, проведённого в режиме видеоконференцсвязи из Москвы, сообщает пресс-служба забайкальского губернатора.

По словам исполняющего обязанности заместителя председателя регионального правительства Виктора Паздникова, непосредственно в самом селе будут возводиться четыре дома.

«На сегодняшний день выполнены траншеи под устройство фундамента. Подрядчик закупает все необходимые материалы, с завтрашнего дня приступает к заливке фундамента», — пояснил чиновник.

Он также отметил, что решение о строительстве Тасырхоя не на пепелище, а на новом месте, на сходе приняли жители села. В адрес Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации направлено письмо с просьбой оказать содействие в вопросе обустройства скважины для обеспечения населения источником водоснабжения, в том числе противопожарного.

Как уже сообщало ИА REGNUM, масштабные степные пожары пришли в Забайкалье весной 2019 года вместе с резким потеплением и непотушенными палами. В условиях штормового ветра огонь быстро разнесло на тысячи гектаров. Пострадавшими признаны более 700 человек. Заявления на приобретение и восстановление утраченного жилья подали 148 семей. В 117 случаях уже принято положительное решение, но 21 семья получила отказ. И Александр Осипов поручил детально разобраться в причинах отказа.