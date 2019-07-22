Анкара, , 12:24 — REGNUM

Правоохранительные органы Турции «нейтрализовали» четырех террористов на юго-востоке страны, об этом 22 июля сообщает Anadolu Ajansi.

Термин «нейтрализован» используется турецкими военными в отношении как ликвидированного противника, так захваченного в плен или сдавшегося добровольно.

Издание не сообщило о принадлежности «нейтрализованных» к какой-либо организации.

Напомним, на территории Турции действуют ряд группировок, некоторые из которых считаются в стране террористическими. В частности, ФЕТО или Рабочая партия Курдистана (РПК).

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