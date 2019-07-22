Кинешма, Ивановская область, , 11:56 — REGNUM

Два человека погибли в результате пожара в частном жилом доме в Кинешме Ивановской области в ночь на 20 июля. По информации ГУ МЧС по региону, сообщение о пожаре в частном доме поступило около 00:50.

Прибывшие на место спасатели обнаружили, что горение происходит внутри дома. Локализовать огонь удалось в считанные минуты, в 01:05 пожар был потушен.

Как сообщает «Московский комсомолец», в огне погиб известный в регионе бизнесмен и депутат Аркадий Сбигнев и его супруга. Все обстоятельства происшествия в настоящее время выясняют следователи.