Огонь, вода и «медные трубы» Забайкалья: главное в регионе за 2018 год

Светлана Шаповалова, , 16:36 — REGNUM

Забайкалье в 2018 году стало единственным сибирским (не сибирским) регионом, в полном смысле слова прошедшим огонь, воду и «медные трубы». Летом настоящим бедствием стали лесные пожары — полыхали сотни тысяч гектаров и не было никакой возможности с ним справиться.

Вслед за этим последовал небывалый потоп, пострадавшими признаны более 15 тысяч человек. Стихия разрушила десятки мостов, более 150 километров дорог.

Не успел регион оправиться от последствий стихии, как в отставку ушла губернатор Наталья Жданова. Выручать Забайкалье отправился бывший московский чиновник — экс-замминистра по развитию Дальнего Востока Александр Осипов. С его появлением начали вскрываться не решаемые годами проблемы: с финансированием, с реализацией федеральных проектов, с отоплением, здравоохранением и образованием, слабой компетенцией местной власти.

Но вряд ли кто-то мог предположить, что в Забайкалье произойдёт событие поважнее смены губернатора. Событие, которое разделит историю края на «до» и «после». 3 декабря 2018 года президент Владимир Путин подписал указ о передаче Бурятии и Забайкальского края из состава Сибирского федерального округа в состав Дальневосточного федерального округа. Поэтому подводя итоги 2018 года жителей региона следовало бы поздравлять не только с наступающим Новым годом, но и с «переездом».

Даурия, или «Забайкалью нужно помогать»

Земли, которые вплоть до XVII века назвали Даурией (историко-географический регион в пределах современных Республики Бурятия, Забайкальского края и Амурской области) долгое время населяли неандертальцы. Большее количество изученных древних поселений относятся к верхнему палеолиту. 1 марта 2018 года территория, история которой насчитывает несколько десятков тысяч лет, отметила свой скромный 10-летний юбилей. Речь идёт о Забайкальском крае: он был образован с 1 марта 2008 года на основе референдума народов Агинского Бурятского автономного округа и Читинской области. Так, в России появились два новых административно-территориальных образования — Забайкальский край и автономное образование со своим суверенным статусом — Агинский Бурятский автономный округ. Поздравляя граждан с 10-летием региона, Владимир Путин, в частности, сказал:

«Забайкальский край обладает серьёзными конкурентными преимуществами, среди которых — выгодное географическое и геополитическое положение, уникальная природа и богатые запасы полезных ископаемых, наличие рекреационных ресурсов и образовательного комплекса, способного обеспечить потребности региона в квалифицированных кадрах. Этот значимый потенциал исключительно важно использовать в интересах людей, повышения качества их жизни».

Говоря о необходимости создания условий для привлечения инвестиций, совершенствования социальной, транспортной и энергетической инфраструктур, он рекомендовал уделить приоритетное внимание сбережению многообразия самобытных традиций и культур проживающих здесь народов.

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Увы, но пока естественный прирост населения Забайкалья сокращается. По данным Забайкалкрайстата, в январе — ноябре 2018 года число родившихся превысило число умерших на 36 человек, тогда как в аналогичном периоде 2017 года число родившихся превышало число умерших на 1656 человека. Высок процент миграционной убыли населения. В январе — октябре 2018 года за счет межрегиональной миграции население края сократилось на 5710 человек. Наибольшее количество жителей края выбыли на постоянное место жительства в Бурятию (13,8%), Иркутскую область (12,5%), Краснодарский край (6,1%), Новосибирскую область (5,4%), Санкт-Петербург и Московскую область (по 4,5%).

В апреле 2018 года замминистра труда и социальной защиты населения региона Инна Щеглова публично призналась, что если не предпринимать никаких мер, до 2025 года край покинут около 50 тысяч человек.

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Немного красноречивой статистики, характеризующей экономику региона. С начала 2018 года в Забайкалье снизились показатели объема производства сельскохозяйственной продукции (21 082,2 млн. рублей, или 98,9% к уровню января-ноября 2017 года). Строительная отрасль тоже «просела»: в январе — ноябре 2018 года объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство», составил 25 838,5 млн. рублей, 95,2% (в сопоставимых ценах) к январю-ноябрю 2017 года. В среднем на душу населения в январе — ноябре 2018 года, по предварительной оценке, приходилось почти 23 тысячи рублей денежных доходов.

В марте 2018 года перед регионом замаячила угроза введения внешнего управления: краевой минфин заявил, что у региона нет средств на повышение заработной платы (этого требовало федеральное законодательство), дефицит составлял 3,5 миллиарда рублей.

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Вероятно, все эти объективные причины повлияли на то, что на президентских выборах Забайкалье показало худшую по Сибири явку — 52,38%. Зато большинство избирателей проголосовало за Владимира Путина (71,97%), что больше, чем в 2012 году (65,69%).

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«Мы хотим жить и работать в Забайкалье, делать регион лучше. Но давайте называть вещи своими именами: проводимая центром экономическая политика способствует не развитию, а торможению и деградации регионов», — заявил генеральный директор Читинского керамического завода «Мир» Виталий Гнатышен в ходе VI Московского экономического форума, состоявшегося 3 апреля 2018 года.

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Примерно в том же ключе высказался и член Совета Федерации РФ Баир Жамсуев. О том, что у жителей Забайкалья есть основания чувствовать себя «брошенными федеральным центром» он заявлял в ходе расширенного заседания комитета по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Совета Федерации в рамках Дней Забайкальского края в Совфеде (21 марта 2018 года).

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На том же мероприятии председатель Валентина Матвиенко так прямо и сказала: «Забайкалью нужно помогать».

«Нужно абсолютно точно сказать, что Забайкальский край обладает огромным потенциалом, возможностями для развития. Но как-то так складывалась ситуация в последние годы, что накопилось много проблем», — пояснила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Позднее она лично посетила Читу, раскритиковала местные власти за неряшливость в благоустройстве и пообещала разобраться с поджогами и вырубкой лесов в Забайкалье.

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Скандалы

На фоне такого плачевного состояния дел местные чиновники, судя по деятельности правоохранителей, «пошли в разнос», погрязнув в коррупции. 10 февраля 2018 года задержали теперь уже бывшего министра сельского хозяйства края Михаила Кузьминова и его заместителя Ирину Малакшину. Они обвиняются в превышении должностных полномочий, а также в препятствовании осуществлению предпринимательской деятельности. На следующий день после этого в здании профильного министерства провели обыски.

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В апреле 2018 года выяснилось, что всего через полгода после своего скоропостижного увольнения бывший глава комитета ЖКХ администрации Читы Андрей Галиморданов попал под следствие: его подозревают в мошенничестве и превышении должностных полномочий.

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О том, что бывшим руководителям государственного казенного учреждения «Служба единого заказчика» Забайкальского края может быть назначено наказание свыше 20 лет лишения свободы и штраф в размере до 500 млн рублей, СКР известил в конце мая 2018 года. По данным следствия, работы по консервации здания церкви в селе Калинино Нерчинского района Забайкалья, а также строительство жилья семьям, пострадавшим от пожаров в 2015 году, и некоторых других объектов осуществлялись подрядчиками после оплаты внушительных взяток чиновникам.

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В начале июля краевая прокуратура обнародовала информацию о том, что в Забайкалье выявлены многочисленные нарушения законодательства о госзакупках: только в первом полугодии 2018 года к административной и дисциплинарной ответственности привлечены 97 должностных лиц, возбуждено одно уголовное дело, а общее число нарушений перевалило за 700.

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В сентябре 2018 года уголовное дело по статье «Халатность» было возбуждено в отношении председателя комитета городского хозяйства, заместителя главы администрации Читы Сергея Скурыдина.

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Когда техничка — медсестра

Хроническая нехватка бюджетных средств и квалифицированных кадров сказалась на деятельности почти всех значимых сфер Забайкалья. Но наиболее заметно она проявилась в здравоохранении. Только за последние пять лет в крае сокращено более 1600 коек и более 15 участковых больниц.

Особенно остро проблема с доступностью медицины коснулась шести районов Забайкальского края: Могочинского, Чернышевского, Хилокского, Борзинского, Газимуро-Заводского и Александрово-Заводского. В деревнях не хватает педиатров, терапевтов, гинекологов, анестезиологов-реаниматологов, кардиологов, неврологов.

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Дошло до того, что главврач одной из районных больниц (Дульгинский район) распорядился, чтобы уборщица работала медсестрой (ставила уколы и делала перевязки), пока медик пребывала в отпуске.

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Также известно, что фельдшеры в посёлке Дровяная (Улётовский район) ушли работать в магазины, поскольку там зарплата больше и устаёшь меньше. К ноябрю 2018 года уровень оказания скорой неотложной помощи в посёлке Калангуй (Оловяннинский район) дошёл до того, что вызовы скорой помощи в местной больнице стали принимать сторож и санитарка.

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Испытание огнём

Доподлинно неизвестно, какой фактор сыграл большую роль — слабое финансирование или головотяпство чиновников, — но факт остаётся фактом: испытания лесными пожарами в 2018 году Забайкалье не прошло.

Огненное бедствие пришло в регион уже в середине апреля. По состоянию на 10 апреля площадь лесных пожаров в крае за сутки увеличилась в два раза — с 446 гектаров до 1,1 тысячи гектаров. Причём, помимо природных причин лесных возгораний, в регионе регистрировались умышленные поджоги.

К примеру, виновником пожара, случившегося 8 апреля возле села Верх-Талача Карымского района, стал чёрный лесоруб. Задержавшим его сотрудникам полиции он признался, что устроил лесной пожар с целью получения деляны для сбора горельника.

О том, что регион фактически не готов к пожароопасному сезону, что техника сильно изношена, нет запчастей к ней и нет средств для их приобретения, неоднократно предупреждала прокуратура. Из-за постоянных задержек зарплаты работникам КГСАУ «Забайкаллесхоз» существовала серьёзная нехватка людских ресурсов.

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В конце марта 2018 года прокуратура Карымского района выявила нарушение в работе этого предприятия. Его работники бесконтрольно проводили отжиги вблизи населённых пунктов, а в отсутствие средств пожаротушения они готовились тушить возгорания вениками.

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В итоге только за лето 2018 года в крае выгорело несколько десятков тысяч гектаров. Лесные угодья решено было не спасать из-за «экономической нецелесообразности».

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Испытание водой

Если в первом полугодии 2018 года прокуратура ужасалась состоянием дорог Забайкалья, то в начале июля их и совсем местами не стало: в ночь на 7 июля после месяца проливных дождей реки вышли из берегов и началось мощнейшее наводнение. В первые же сутки поток воды смыл шесть мостов в Шилке и подтопил 560 домов.

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Но несмотря на масштабные разрушения (паводок разрушил более 50 мостов и более 100 километров дорог) и тысячи пострадавших, власти региона лишь 9 июля 2018 года вели режим ЧС. Это произошло, когда большая вода почти вплотную подошла к столице региона — Чите.

Между тем с 9 на 10 июля многие жители столичного города и десятков посёлков пережили одну из самых страшных ночей: вода в считанные часы поднялась до уровня окон частных домов, и сотни ничего не знавших о бедствии людей были вынуждены спасаться сами, а потом в пунктах временного пребывания ещё и просить: «Помыться бы нам».

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Увы, власть довольно цинично отнеслась к бедствию. Пока люди кричали «караул!» и ждали помощи в затопленных домах, руководитель администрации Читы Олег Кузнецов и глава города Анатолий Михалёв, по неофициальной информации, догуливали отпуска.

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Но и появившись на четвёртый день после наводнения на работе, глава города озаботился «шкурным» вопросом — отсыпкой земли на дороге, ведущей к собственной даче.

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На этом фоне полнейшим абсурдом выглядели заявления руководства МЧС о том, что «наезды на власть должны быть наказаны».

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Мытарства с наводнением в регионе продолжались не один месяц, а проблемы с выплатой компенсаций пострадавшим длятся до сих пор. Что до людей государевех, которые не единожды за это время удивлялись масштабам разрушений, то им следовало бы напомнить, что в прямой взаимосвязи с последствиями наводнения находится и массовое уничтожение лесов в верховьях Читинки и питающих её речек, а также — тысячи гектаров сгоревшего леса, которые власти не потушили из-за экономической нецелесообразности.

«Простите меня» и медные трубы

Всё произошедшее самым генеративным образом сказалось на кредите доверия к региональной власти. И случившаяся 2 октября 2018 года отставка губернатора Натальи Ждановой была не такой уж неожиданной. И дело не только в том, что испытания огнём и водой не были пройдены. Объявленная в Забайкалье кадровая ротация в региональном правительстве особого эффекта не возымела, а вот итоги голосования на выборах депутатов Законодательного собрания Забайкалья минусов добавили.

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Российский президент Владимир Путин, побывавший летом в Чите, где проводились крупнейшие военные учения, не стал проводить с госпожой Ждановой официальных встреч.

Комментируя «Заб.ру» причину возможной отставки Натальи Ждановой, политолог Игорь Линник отметил, что такая ситуация возникла по четырём причинам: нет успешности в текущей работе; летнее наводнение; проигрыш «Единой России» на сентябрьских выборах; малопрофессиональная команда губернатора, не способная адекватно реагировать на ситуационные вызовы.

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Любопытно, что объявление о своей отставке, записанное одним из местных телеканалов, Наталья Жданова завершила весьма оригинально:

«Уважаемые земляки, забайкальцы, желаю вам мира, добра и благополучия. Простите меня, и я прощаю всех, кому должна. Добрых вам дел и благих начинаний».

Спасать обезглавленный регион был послан бывший московский чиновник — экс-замминистра по развитию Дальнего Востока Александр Осипов. Назначение врио губернатора Забайкальского края произошло спустя почти две недели после того, как Наталья Жданова объявила о своей добровольной отставке.

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«У нас редкий момент — яркий губернатор в субъекте. Это сюрприз для Забайкалья. Человек достаточно продвинутый, достаточно грамотный оказался на этой непростой должности», — отметил политолог Игорь Шинник в разговоре с ИА «Заб.Ру».

И, как показывают дальнейшие события, оказался прав. Практически с первого дня работы в новой должности новый глава Забайкалья стал вникать в дела и решать самые серьезные проблемы, связанные прежде всего с отопительным сезоном, взлетевшими ценами на бензин, восстановлением дорог, выплатами пострадавшим от паводка и увеличением бюджета края на 2019 год. А с подписанием указа о вхождении Забайкальского края и Бурятии в состав Дальневосточного федерального округа в общем-то стало понятно, что федеральный центр забайкальцев не забыл и не забросил.

«На своей встрече с президентом страны я поднимал вопрос о распространении на Забайкалье всех эффективных инструментов развития экономики и социальной сферы, которые пока работают исключительно в Дальневосточных регионах. Территории опережающего развития, свободный порт, строительство социальной инфраструктуры, бесплатное предоставление «дальневосточного гектара». Сейчас просто рад такому быстрому решению президента», — подчёркивал врио региона.

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И, судя по его активной работе, заметные улучшения в регионе начнутся раньше, чем его жители изберут нового губернатора. Но это уже события следующего года. А пока заметим — надежда на прорыв, несомненно, есть, несмотря на обоснованные опасения некоторых общественников и экологов и по «байкальскому вопросу».

С наступавшим Новым годом всех!