Краснодар, , 09:39 — REGNUM

В Краснодаре ликвидируют последствия сильного ливня, прошедшего в городе 21 июля. В краевом центре за несколько часов выпало 54 мм осадков — почти месячная норма. Под водой оказались улицы, пришлось на время прекратить движение трамваев и троллейбусов, пострадали и домовладения краснодарцев, сообщила пресс-служба ГУ МЧС.

Алексей Саврасов. После грозы. 1870-е

В общей сложности, по данным регионального управления МЧС, было подтоплено 28 низменных участков проезжей части и 19 придомовых территорий, три частных дома — уровень воды в них составил 30 мм. По информации мэрии Краснодара, из-за ливня приостанавливалось движение трамваев и троллейбусов по нескольким улицам. Сейчас движение на всех перечисленных участках улиц открыто. В общей сложности заявки по откачке воды поступили по 70 адресам, задействовано 20 единиц спецтехники.

Подтопления, сообщают в МЧС, фиксировались и в районах края — в Северском и Усть-Лабинском. По прогнозу, в Краснодаре в ближайшие часы сохраняется штормовое предупреждение: 22 июля ожидаются сильный дождь, ливень с грозой, градом, шквалистым усилением ветра до 20 м/с.

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