Екатеринбург, 22 июля 2019, 05:38 — REGNUM
В Свердловской области нашлись пропавшие ранее девочки. Об этом сообщили на странице в социальной сети «ВКонткате» поискового отряда «Лиза Алерт».
Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области 19 июля пропали две девочки 14 и трёх лет. В тот день они отправились на электричке из посёлка Совхозный в Каменск-Уральский к родственнице. Однако в назначенное время ожидавшая девочек тётя не дождалась. Сотовый телефон старшей сестры тоже был недоступен, после чего родственница сообщила о пропаже девочек.
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