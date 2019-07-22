Екатеринбург, , 05:38 — REGNUM

В Свердловской области нашлись пропавшие ранее девочки. Об этом сообщили на странице в социальной сети «ВКонткате» поискового отряда «Лиза Алерт».

«Найдены. Живы. Всем огромное спасибо за помощь в поиске!» — указано в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области 19 июля пропали две девочки 14 и трёх лет. В тот день они отправились на электричке из посёлка Совхозный в Каменск-Уральский к родственнице. Однако в назначенное время ожидавшая девочек тётя не дождалась. Сотовый телефон старшей сестры тоже был недоступен, после чего родственница сообщила о пропаже девочек.

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