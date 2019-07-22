Калгари, Канада, , 04:56 — REGNUM

В результате крушения легкомоторного самолета на западе канадского штата Альберта один человек погиб и один получил ранения, сообщает 21 июля телеканал CTV.

Как стало известно, легкомоторный частный самолет поднялся в воздух недалеко от города Джаспер и практически сразу упал в русло близлежащей реки Атабаска. Инцидент произошел около 13:30 местного времени.

На борту летательного аппарата находились два человека. Пилот в критическом состоянии доставлен в больницу, его пассажир, мужчина 31 года, погиб на месте крушения.

Полиция выясняет обстоятельства трагедии.