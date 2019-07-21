Екатеринбург, , 17:55 — REGNUM

В Свердловской области без вести пропали две девочки трёх и 14 лет. Об этом говорится в сообщении поискового отряда «Лиза Алерт» на странице сообщества во ВКонтакте.

Пропали дети 19 июля. Теперь идут их поиски.

Как пишет издание «Новый День», девочки уехали из посёлка Совхозного Белоярского района на электричке в гости к тётке. Та должна была встретить их на вокзале в Каменске-Уральском, но так и не дождалась детей. У старшей девочки с собой был мобильный телефон. Но дозвониться до неё не удалось.