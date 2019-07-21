Санкт-Петербург, , 16:19 — REGNUM

В Санкт-Петербурге суд арестовал Фетулаха Гамдулаева, который обвиняется в нападении с ножом на двух пассажиров Петербургского метрополитена. Об этом сегодня, 21 июля, сообщает пресс-служба городских судов Петербурга.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, нападение на пассажиров было совершено на станции «Пушкинская» в ночь на 20 июля. Нападавший спросил у пассажиров, выходят ли они на следующей станции. Однако ответа на вопрос он не получил. Тогда он повторил вопрос несколько раз и так и не дождавшись ответов, напал на них с ножом.

Впоследствие оказалось, что пострадавшие были глухонемыми и просто не слышали вопроса Гамдулаева.

Уточняется, что один из пострадавших получил ранение живота, а второй — грудной клетки.

От других ранений пострадавших спас один из пассажиров метро, который смог обезвредить Гамдулаева, а также вытащить его на платформу из вагона.

Пострадавшие были госпитализированы. Им потребовались операции. По данному факту было возбуждено уголовное дело. Следствие ходатайствовало об аресте Гамдулаева, суд встал на сторону следствия.