Горно-Алтайск, , 14:50 — REGNUM

Один человек погиб, ещё один получил травмы при сходе снежной лавины в районе Северо-Чуйского хребта в Республике Алтай. Об этом 21 июля сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Сообщается, что при прохождении зарегистрированной группой туристов из восьми человек туристического маршрута в районе Северо-Чуйского хребта два человека из группы попали под снежную лавину.

Группе туристов удалось освободить из-под лавины одного человека, он получил вывих руки и, предположительно, перелом рёбер. Также сообщается, что было найдено и извлечено из-под лавины тело второго человека 1957 года рождения.

Туристы входили в группу «Романтик» Алтайского краевого центра детского отдыха, туризма и краеведения «Алтай», которое находится в городе Барнаул. Группа зарегистрировалась в Центре управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Республике Алтай и проходила пеший маршрут шестого класса сложности.

На место происшествия отправится группа спасателей из шести человек с двумя поисковыми собаками. Для эвакуации пострадавшего и тела погибшего будет привлечён вертолёт Красноярского авиационно-спасательного центра.

Ранее ИА REGNUMсообщало о несчастном случае с туристами из Московской школы альпинизма, который произошёл в Кабардино-Балкарии. Один из альпинистов при тренировочном восхождении на Эльбрус сорвался в ущелье с высоты более 3000 метров. Турист был найден спасателями и эвакуирован в больницу.

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