Благовещенск, , 12:32 — REGNUM

Чрезвычайная ситуация повышенного уровня была объявлена в Сковородинском районе Амурской области в связи с провалом грунта на федеральной автодороге. Об этом 21 июля сообщила пресс-служба филиала Росавтодора — межрегиональная дирекция по дорожному строительству в Дальневосточном регионе.

Провал земляного полотна шириной десять метров, длиной десять метров и глубиной до двух метров произошёл на 782-м км федеральной автомобильной дороги Р-297 «Амур» Чита — Хабаровск 21 июля. Причиной провала грунта стали сильные затяжные ливни, прошедшие в период с 15 по 20 июля.

В настоящее время на повреждённом участке дороги ведутся восстановительные работы. Для работ мобилизованы 29 единиц спецтехники и 34 дорожных рабочих. Бригады дорожников будут устранять последствия разгула стихии в круглосуточном режиме.

Одновременно ведутся работы по устройству временного объезда повреждённого участка автотрассы. Сейчас в районе провала, в связи с невозможностью объезда, движение организовано по временной схеме.

Ранее ИА REGNUMсообщало о двух пострадавших в результате провала легкового автомобиля в яму на месте обрушившегося участка автотрассы Р-297 «Амур». Пострадавшие были госпитализированы.

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