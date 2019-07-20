Венеция, Италия, , 18:58 — REGNUM

Двое немецких туристов были оштрафованы полицией итальянского города Венеция за приготовление кофе на ступенях моста Риальто. Об этом 20 июля сообщила телерадиокорпорация BBC.

О правонарушении в полицию сообщил один из прохожих. Полицейские оштрафовали любителей кофе на 950 долларов США и попросили их покинуть город.

Мэр Венеции Луиджи Бруньяро назвал этих туристов «невоспитанными людьми».

Стоит отметить, что в Венеции действует ряд ограничений из-за недовольства местных жителей, связанного с посещением города ежегодно огромным количеством туристов. Одно из ограничений касается пикников в общественных местах.

Ранее ИА REGNUMсообщало, что въезд в исторический центр в Венеции станет платным с 2020 года. Освобождены от платы будут только жители региона Венето, столицей которого является Венеция.

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