Владивосток, , 17:30 — REGNUM

Самолёт Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Якутия» с треснувшим во время полёта верхним слоем лобового стекла благополучно приземлился в аэропорту Владивостока. Об этом 20 июля сообщает пресс-служба авиакомпании.

Авиалайнер SSJ-100 совершал регулярный рейс из Южной Кореи во Владивосток, когда у него появилась трещина в верхнем слое лобового стекла. Самолёт благополучно завершил рейс и приземлился в аэропорту назначения.

На борту самолёта находились 69 пассажиров и семь членов экипажа. Никто из находившихся на борту авиалайнера не пострадал.

Уточняется, что самолёт совершал чартерный рейс из аэропорта южнокорейского города Янъян во Владивосток. О трещине в лобовом стекле самолёта сообщил перед посадкой во Владивостоке командир экипажа.

Ранее ИА REGNUMсообщало о крушении легкомоторного самолёта в Германии. В результате авиапроисшествия погибли три человека, находившиеся на борту самолёта.

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