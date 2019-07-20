Владивосток, 20 июля 2019, 17:30 — REGNUM
Самолёт Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Якутия» с треснувшим во время полёта верхним слоем лобового стекла благополучно приземлился в аэропорту Владивостока. Об этом 20 июля сообщает пресс-служба авиакомпании.
Авиалайнер SSJ-100 совершал регулярный рейс из Южной Кореи во Владивосток, когда у него появилась трещина в верхнем слое лобового стекла. Самолёт благополучно завершил рейс и приземлился в аэропорту назначения.
На борту самолёта находились 69 пассажиров и семь членов экипажа. Никто из находившихся на борту авиалайнера не пострадал.
Уточняется, что самолёт совершал чартерный рейс из аэропорта южнокорейского города Янъян во Владивосток. О трещине в лобовом стекле самолёта сообщил перед посадкой во Владивостоке командир экипажа.
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