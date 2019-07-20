Красноярск, , 14:48 — REGNUM

Город Красноярск затянул дым от пожаров в тайге второй раз за текущий месяц. Об этом 20 июля сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Красноярскому краю.

Смог в Красноярске Gornovosti.ru

Сообщается, что дымка над городом появилась из-за лесных пожаров на севере региона. При этом слабый ветер не может снести дымку в сторону от города и даже прошедший дождь не решил проблему.

Жители Красноярска с утра 20 июля начали жаловаться в социальных сетях на запах гари и дым. Со стороны МЧС заверили, что ситуация находится полностью под контролем ведомства.

Пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора сообщает, что в воздухе на территории города содержание частиц размером до 2,5 микрометра превышает гигиенический норматив в 1,2−2,3 раза, а частиц размером до 10 микрометров — в 1,2 раза. Повышенное содержание этих частиц в атмосфере может негативно влиять на органы дыхательной системы человека, вызывать аллергию, обострение респираторных заболеваний.

Превышение гигиенических нормативов по содержанию оксида углерода, оксида азота, диоксида азота, диоксида серы, аммиака, сероводорода, взвешенных частиц в атмосфере города специалистами не зарегистрировано.

Ранее ИА REGNUMсообщало о задымлении атмосферного воздуха в городе Красноярске из-за лесных пожаров, которое было зафиксировано специалистами регионального управления Роспотребнадзора. В настоящее время на территории Красноярского края, по данным лесопожарного центра, действуют 112 пожаров на площади 351 тысяч га.

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