Красноярск, , 10:18 — REGNUM

Задымление атмосферного воздуха отметили специалисты управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю. Об этом 14 июля сообщила пресс-служба ведомства.

Задымление воздуха 24.mchs.gov.ru

В связи с лесными пожарами на территории Красноярского края и Иркутской области в городе Красноярске проводится мониторинг состояния атмосферного воздуха.

По результатам исследований 13 июля наблюдалось превышение в 1,6 раз гигиенических нормативов содержания взвешенных частиц фракции РМ2,5. Это частицы диаметром менее 2,5 микрон, их повышенное содержание в воздухе может негативно влиять на органы дыхания.

При этом специалисты отметили, что превышений гигиенических нормативов по содержанию оксида углерода, оксида азота, диоксида азота, диоксида серы, взвешенных веществ, взвешенных частиц фракции РМ10, аммиака, сероводорода в атмосферном воздухе нет.

Мониторинг атмосферного воздуха продолжается.

Ранее ИА REGNUMсообщало о лесных пожарах в Красноярском крае. На территории региона действует режим ЧС, огонь охватил более 200 тысяч га площади.

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