Икеджа, , 22:34 — REGNUM

В Нигерии неизвестный мужчина залез на крыло пассажирского самолета, когда тот готовился к взлету. Об этом сегодня, 19 июля, сообщают нигерийские СМИ.

Инцидент произошел в аэропорту города Икеджа. Пассажирский самолет Boeing 737 авиакомпании Azman Air готовился ко взлету, чтобы совершить рейс в Порт Харкорт.

В какой-то момент пассажиры в салоне заметили человека, который сперва залез на левый двигатель самолета, а затем на крыло. Происходящее пассажиры снимали на мобильные телефоны.

В салоне возникла некоторая паника, так как люди не знали мотивов этого человека и попросили экипаж выпустить их из самолета.

Вскоре подоспела служба безопасности аэропорта и задержала мужчину. На допросе мужчина заявил, что ему очент нужно было попасть в Гану. При этом он отказался сообщить, как ему удалось попасть в закрытую зону аэропорта.