Пекин, 19 июля 2019, 17:06 — REGNUM
В китайской провинции Хэнань на газоперерабатывающем заводе произошел мощный взрыв, сообщает 19 июля Центральное телевидение КНР.
Промышленный объект, на территории которого прогремел взрыв, расположен в уезде Има в городском округе Саньмэнься. Мощность взрыва была такова, что в радиусе трёх км были повреждены окна и входные двери домов.
В местные больницы продолжают доставлять пострадавших, количество которых пока не сообщается. Информации о погибших на данный момент нет.
К месту взрыва, от которого поднимается густой дым, стягивается пожарная техника.
Причины происшествия пока не известны.
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