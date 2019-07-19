Чжэнчжоу, Китай, , 15:07 — REGNUM

Мощный взрыв произошел на фабрике в китайском городе Саньмэнься в провинции Хэнань. Пострадали несколько человек, сообщает 19 июля Центральное телевидение Китая.

Взрыв случился в 17:50 по местному времени (12:50 мск). Мощность взрыва была такова, что в радиусе 3 км в жилых зданиях вылетели стёкла.

На месте работают пожарные и спасатели, причина ЧП пока неизвестна. Другие подробности о числе пострадавших и их состоянии не приводятся.

Городской округ Саньмэнься, население которого превышает 2,2 млн человек, известен, в частности, плотиной Саньмыньсяшуйку на реке Хуанхэ. Её строительство началось в 1957 году и потребовало переселения более 350 тыс. человек.

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