Санкт-Петербург, , 12:06 — REGNUM

В подмосковных Мытищах произошла авария на ТЭЦ «Северная» из-за износа оборудования и несвоевременного ремонта. Об этом сообщил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на совещании по вопросам энергобезопасности и молодежной политики в Санкт-Петербурге.

По его словам, причиной возникновения различных аварий и чрезвычайных ситуаций (ЧС) часто является несвоевременный ремонт и отсутствие модернизации технического оборудования.

Патрушев добавил, что авария с прорывом газопровода на ТЭЦ «Северная», произошедшая 11 июля в Мытищах, «тому яркий пример».

Как сообщало ИА REGNUM, 11 июля в Мытищах на ТЭЦ вспыхнул пожар. По последним данным, в результате ЧП погибла женщина, ещё 14 человек пострадали.

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