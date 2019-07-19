Москва, , 05:14 — REGNUM

Три автомобиля, припаркованных во дворе в Москве, были повреждены в результате падения дерева, сообщает пресс-служба Центрального административного округа столицы.

Сообщается, что инцидент произошел в районе дома № 18 по улице Мантулинской. В результате сильного ветра упало дерево, которое повредило три припаркованных автомобиля, а также газовый подвод к дому. На место происшествия прибыли сотрудники оперативных и коммунальных служб. Позднее, в районе 20:50 по московскому времени, сотрудники «Мосгаза» устранили повреждение. Утечек газа не было.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 июля в результате шторма в Екатеринбурге ветка дерева упала на ребенка. Его оперативно доставили в травмпункт. Пострадавшему ребенку диагностировали перелом ключицы. По факту произошедшего полиция города проводит проверку.

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