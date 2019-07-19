Москва, , 02:01 — REGNUM

Снаряд времен Великой Отечественной войны был обнаружен на стройплощадке в районе Нижегородский в Москве, сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник в экстренных службах столицы.

Сообщается, что боеприпас был обнаружен на стройплощадке, расположенной на улице Газгольдерной. К месту происшествия были вызваны саперы и полиция. Также, как передает телеканал РЕН-ТВ, еще пять снарядов были обнаружены на Рязанском проспекте и на улице Мневники. Их обезвредили саперы.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 июля в Санкт-Петербурге возле гостиницы Park Inn была обнаружена артиллерийская мина времен Великой Отечественной войны. Взрывотехники прибудут на место происшествия только утром 19 июля. В настоящее время в районе обнаружения мины выставлено оцепление.

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