Санкт-Петербург, , 22:26 — REGNUM

В Санкт-Петербурге возле здания гостиницы Park Inn, которая расположена в Московском районе на улице Галстяна, была найдена артиллерийская мина времен Великой Отечественной войны. Об этом сегодня, 18 июля, сообщает пресс-служба Главного управления МВД по Санкт-Петербургуи Ленинградской области.

Снаряд был обнаружен в 17:30. На место сразу прибыли сотрудники полиции, которые выставили оцепление.

На место также прибыли сотрудники Росгвардии, которые установили, что обнаружена 50-мм артиллерийская мина со взрывателем. Несмотря на то, что снаряд сильно проржавел, он может представлять опасность.

Обезвреживать снаряд будут взрывотехники из Западного военного округа. Но на место обнаружения они прибудут только утром 19 июля. Все это время полицейские будут держать оцепление.