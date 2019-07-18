Кызыл, , 21:10 — REGNUM

За рулём одного из автомобилей, столкнувшихся на автотрассе в Туве вечером 18 июля, находился сотрудник Росгвардии. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета.

«Около 21:00 (17:00 мск) на 18-м километре автотрассы Кызыл — Эрзин произошло столкновение автомобиля марки Toyota Camry под управлением сотрудника Росгвардии и автомобиля марки Lada Priora, в котором находилось восемь человек, в том числе трое малолетних детей 9, 3 и 4 лет», — говорится в сообщении.

По данным СК, в результате аварии погибли семь человек, в том числе все дети, ещё двое госпитализированы в медицинское учреждение.

Ранее, напомним, в региональном управлении ГИБДД сообщили, что перед столкновением двух автомобилей водитель Toyota выехал на полосу встречного движения. Следователи в настоящее время выясняют все обстоятельства произошедшего.

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