Кызыл, , 19:25 — REGNUM

Семь человек погибли в результате ДТП с участием двух легковых автомобилей 18 июля в Туве. Об этом сообщили в службе регионального управления МВД России.

По информации ведомства, авария произошла на 20-м километре автодороги Кызыл — Эрзин. Автомобиль Toyota Camry выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Lada Priora.

Сообщается, что в результате аварии погибли оба водителя и пять пассажиров Lada, в том числе трое детей 4, 7 и 12 лет. Еще один пассажир Lada госпитализирован в тяжёлом состоянии. В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего.

Напомним, что неделей ранее в Туве при попытке пересечь реку Шуй перевернулся автомобиль УАЗ, в результате чего погибли десять человек. В связи с трагедией в республике 12 и 13 июля был объявлен траур.