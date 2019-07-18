Ташкент, , 20:12 — REGNUM

Два энергоблока тепловой электростанции (Тахиаташская ТЭС) в Тахиаташском районе Каракалпакстана отключились сегодня, 18 июля, в связи с проблемами на линии электропередачи, сообщает «Газете.uz».

«Из-за остановки работы энергоблоков в нескольких районах Хорезмской области и Каракалпакстана отключилось электричество», сообщает издание.

По данным представителей ТЭС, отключение произошло в 10:43 по местному времени, причина устанавливается. Также сообщается, что специалистам неизвестны сроки, когда работы по подключению будут завершены.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, консорциум южнокорейских компаний выиграл тендер на модернизацию Тахиаташской тепловой электростанции.

По условиям тендера, консорциум построит «под ключ» на Тахиаташской ТЭС две парогазовые установки (ПГУ) мощностью по 230−280 МВт.

Срок модернизации составляет 2,5 года.

Финансирование проекта общей стоимостью 678,2 млн долларов осуществится за счет кредита Азиатского банка развития в размере 300 млн долларов, средств Фонда реконструкции и развития Узбекистана на 230,7 млн долларов и собственных средств «Узбекэнерго».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на территории Узбекистана функционируют 45 электростанций общей мощностью более 12,4 тысячи МВт. Общая мощность 16 электростанций ГАК «Узбекэнерго» — 12,04 тысячи МВт, в том числе мощность ГЭС — более 1,9 тысячи МВт. Оставшаяся часть электроэнергии вырабатывается автономными тепловыми электростанциями промышленных предприятий и малыми ГЭС, входящими в структуру министерства сельского и водного хозяйства.