Киото, Япония, , 17:17 — REGNUM

Мужчина, устроивший поджог в студии по производству анимации в японском городе Киото, был активным участником имиджбордов. На это обратили внимание пользователи российского анонимного интернет-форума «Двач».

Задержанного правоохранительными органами 41-летнего мужчину удалось идентифицировать как пользователя популярного японского имиджборда Futaba. Отмечается, что утром перед нападением на аниме-студию он оставлял записи на форуме и, в частности, задавался вопросом: «Смогу ли я появиться в новостях?»

Напомним, жертвами пожара в здании аниме-студии Kyoto Animation, по последней информации, стали 33 человека, ещё несколько десятков человек пострадали. Утром 18 июля мужчина разлил в здании воспламеняющуюся жидкость из канистры и устроил поджог. После задержания полицией злоумышленник сознался в содеянном, при пожаре он также получил серьёзные ожоги.

По предварительным данным, одна из наиболее известных студий анимации лишилась пятой части персонала, включая ведущих художников, а также части архива.

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