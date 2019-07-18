Хараре, , 13:38 — REGNUM

Недавняя засуха в Зимбабве оставила более двух миллионов человек без доступа к чистой воде, передает CNN Africa со ссылкой на сообщения чиновников.

В прошлом месяце два крупных города страны, Хараре и Булавайо, объявили, что начали программу нормирования воды, согласно которой жители будут получать доступ к водопроводной воде только один раз в неделю. В двух городах суммарно проживает более двух миллионов человек.

В последние годы муниципалитет Хараре боролся с низким качеством воды из-за критической нехватки очищающих химикатов, стоимость которых превышает 3 миллиона долларов США в месяц, говорят инженеры по водоснабжению.

Во вторник, 16 июля, исполняющая обязанности директора по водоснабжению Хараре Мабена Мойо назвала причиной затруднений по доставке воды текущий экономический кризис.

«Мы используем больше химикатов, и в результате мы не смогли закупить достаточно безопасных химикатов, мы стремимся обеспечить наших жителей водой минимум раз в неделю», — сказала она.

Жители в Хараре сказали CNN, что они испытывают нехватку воды с января, но ситуация ухудшилась, поскольку многие дома оставались без воды в течение многих недель, поскольку кризис в стране затягивается.

«Было плохо, когда они начали нормирование, мы могли запасаться водой, но сейчас ситуация ужасна, потому что у нас может не быть воды в течение нескольких дней, и запасы делать не из чего», — говорит Няша Чинго, которая живет в Кувадзане, городке недалеко от бизнеса Хараре. район сказал CNN.

«Мы будем продолжать нормирование воды в течение определенного периода в обозримом будущем из-за засухи и нехватки химических веществ», — сказала Мойо журналистам.

Зимбабве столкнулась с сильными засухами в период с октября прошлого года по май 2019 года. Источники воды в своих городах истощены.

Сообщество «Водный Альянс Зимбабве», которое проводило мониторинг назвало наиболее пострадавшие районы: Читунгвиза, Эпворс, Рува и Нортон, где жители не имели доступа к воде в течение более трех месяцев.

По словам представителей сообщества, водный кризис также вызвал опасения вспышки холеры в районах, где жители остаются без воды в течение трех месяцев.

«Мы смотрим на гигиенические стандарты, систему предоставления услуг и систему омовения, которая требует воды. Граждане сильно пострадали, и вспышки холеры — это то, чего мы боимся больше всего», — сказал Хардлайф Мудзингва «Водного Альянса Зимбабве».