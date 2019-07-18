Удомля, Тверская область, , 10:29 — REGNUM

Энергоснабжение потребителей Тверской области осуществляется в штатном режиме, об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства Тверской области 18 июля после отключения трех энергоблоков Калининской АЭС.

«Энергоснабжение всех потребителей Тверской области осуществляется в штатном режиме. На КАЭС начала работу комиссия Министерства энергетики Российской Федерации. Радиационный фон на станции и прилегающей территории остается без изменений и находится на уровне естественных фоновых природных значений», — сообщили в пресс-службе правительства Тверской области.

Как сообщало ИА REGNUM, около 05:05 18 июля были отключены от сети энергоблоки №№ 1, 2 и 4 Калининской АЭС. По предварительным данным, причиной отключения стало короткое замыкание в одном из трансформаторов тока на открытом распределительном устройстве Калининской АЭС. В настоящее время реакторные установки энергоблоков №№1 и 2 разгружены, реакторная установка энергоблока №4 остается на тепловой мощности и готова к набору нагрузки. Энергоблок №3 находится в работе.

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