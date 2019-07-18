Лагос, Нигерия, 18 июля 2019, 10:12 — REGNUM
По крайней мере 12 тел были обнаружены после того, как трехэтажное здание обрушилось в центральной части Нигерии, передает CNN со ссылкой на сообщения представителей службы спасения.
«На месте трагедии мы обнаружили 12 тел, четыре человека были ранены, они получают лечение в больнице», — сказал Нурудин Муса из Национального агентства по чрезвычайным ситуациям.
Полиция сообщила, что семь человек были спасены из здания, в котором находились магазины и арендованные квартиры. Инцидент произошел в понедельник, 15 июля, днем в местной общине в Джосе, штат Плато.
«Материалы, использованные для строительства, были некачественными, из-за этого здание могло разрушиться», — сказал Муса.
Чиновники заявили, что поисковые работы закончились, но район будет оцеплен для проверки безопасности и проведения расследования.
«То, что случилось с нашими соседями и нашими близкими, душераздирающе», — сказал раненый житель здания Тайе Сегун Фолоруншо агентству AFP .
«Я был в магазине, работал с моим отцом, и вдруг мы увидели, как здание рухнуло. Я встал, попытался бежать, но упал и не мог пошевелится», — сказал Фолоруншо.
В Нигерии часто происходят обрушения зданий. По словам эксперта, правила строительства зачастую нарушаются, и более 1000 зданий находятся в группе риска обрушения в Лагосе, население которого составляет около 20 миллионов человек.
«В Лагосе есть более 1000 проблемных зданий, которые, если ничего не будет сделано для их сноса, все равно рухнут, что приведет к новым бедствиям в штате», — сказала Кунле Авободу из Гильдии по предотвращению разрушения зданий.
Как сообщало ИА REGNUM, в марте более 20 человек, в основном дети, погибло в результате обрушения трехэтажного здания в городе Лагос, в котором находилась начальная школа. У здания, как и у многих домов в этом районе, были структурные проблемы, и его несколько раз отводили под снос, но городские власти так и не выполнили это постановление, сказала Авободу.