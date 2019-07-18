Лагос, Нигерия, , 10:12 — REGNUM

По крайней мере 12 тел были обнаружены после того, как трехэтажное здание обрушилось в центральной части Нигерии, передает CNN со ссылкой на сообщения представителей службы спасения.

«На месте трагедии мы обнаружили 12 тел, четыре человека были ранены, они получают лечение в больнице», — сказал Нурудин Муса из Национального агентства по чрезвычайным ситуациям.

Полиция сообщила, что семь человек были спасены из здания, в котором находились магазины и арендованные квартиры. Инцидент произошел в понедельник, 15 июля, днем в местной общине в Джосе, штат Плато.

«Материалы, использованные для строительства, были некачественными, из-за этого здание могло разрушиться», — сказал Муса.

Чиновники заявили, что поисковые работы закончились, но район будет оцеплен для проверки безопасности и проведения расследования.

«То, что случилось с нашими соседями и нашими близкими, душераздирающе», — сказал раненый житель здания Тайе Сегун Фолоруншо агентству AFP .

«Я был в магазине, работал с моим отцом, и вдруг мы увидели, как здание рухнуло. Я встал, попытался бежать, но упал и не мог пошевелится», — сказал Фолоруншо.

В Нигерии часто происходят обрушения зданий. По словам эксперта, правила строительства зачастую нарушаются, и более 1000 зданий находятся в группе риска обрушения в Лагосе, население которого составляет около 20 миллионов человек.

«В Лагосе есть более 1000 проблемных зданий, которые, если ничего не будет сделано для их сноса, все равно рухнут, что приведет к новым бедствиям в штате», — сказала Кунле Авободу из Гильдии по предотвращению разрушения зданий.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте более 20 человек, в основном дети, погибло в результате обрушения трехэтажного здания в городе Лагос, в котором находилась начальная школа. У здания, как и у многих домов в этом районе, были структурные проблемы, и его несколько раз отводили под снос, но городские власти так и не выполнили это постановление, сказала Авободу.