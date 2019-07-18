Якутск, , 07:45 — REGNUM

Депутат Госдумы Федот Тумусов («Справедливая Россия») считает недопустимой ситуацию, когда мать неизлечимо больного ребёнка Елену Боголюбову сотрудники правоохранительных органов задерживают на почте после получения посылки с лекарством для сына и пытаются возбудить уголовное дело за контрабанду сильнодействующих лекарственных средств. Он обратился к министру здравоохранения РФ Веронике Скворцовой с просьбой разрешить проблему — когда у человека есть рецепт на лекарство, которое не зарегистрировано в России, то он может спокойно заказывать и получать его, при этом не быть под подозрениями и обвинениями разного рода. Также депутат просит исключить ввозные пошлины для медикаментов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Логика правоохранительных органов в данном случае, по мнению Федота Тумусова, проста: лекарство психотропное, не зарегистрированное в России, а значит формально мать неизлечимо больного 10-летнего мальчика попадает под уголовное преследование.

«Опять силовики против людей. Желаю этим полицейским, чтобы им никогда не понадобились такие лекарства (хотя, конечно, пожелать хочется совсем другого)», — прокомментировал случившееся депутат.

В день случившегося, 17 июля он подготовил запрос в Минздрав, чтобы раз и навсегда снять подобные проблемы. При этом, в обращении к Веронике Скворцовой депутат напомнил, что недавно внёс в Госдуму законопроект о том, чтобы на заказываемые за границей для личного пользования лекарства и медизделия не распространялись ввозные пошлины. Федот Тумусов считает, что не должно государство обогащаться на здоровье граждан, у которых для спасения жизни нет иного выхода, как приобретать заграничные медикаменты.

Как пояснила юрист хосписа «Дом с маяком» Екатерина Романова, которая встала на защиту женщины, процессуального статуса у дела нет, решение о возбуждении уголовного дела примут в течение трёх дней.

Как сообщало ИА REGNUM, Елену Боголюбову удерживали несколько часов в почтовом отделении, после того, как она получила посылку с жизненно необходимым препаратом от судорог для ребёнка, который наблюдается в детском хосписе с неизлечимым генетическим заболеванием — болезнь Баттена.