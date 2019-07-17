Москва, , 16:29 — REGNUM

В «Единой России» просят Генпрокуратуру Российской Федерации провести проверку законности задержания матери тяжелобольного ребенка.

Михаил Старшинов Er-duma.ru

Депутат Государственной Думы (фракция «Единой России») Михаил Старшинов сегодня, 17 июля, направил запрос генеральному прокурору РФ Юрию Чайке с просьбой провести проверку законности и обоснованности задержания матери тяжелобольного ребенка Елены Боголюбовой, которая подозревается в контрабанде психотропных веществ.

«В средствах массовой информации сообщается, что Елену Боголюбову задержали в одном из отделений почты при получении посылки с жизненно необходимым препаратом для ее тяжелобольного десятилетнего сына Михаила. Мальчик является пациентом детского хосписа, у него неизлечимое генетическое заболевание. По имеющимся данным, от этого же заболевания и умерла его девятилетняя сестра. Убежден, в ситуации, когда речь идет о здоровье и жизни ребенка, необходимо делать все, чтобы оказать помощь, а не голословно обвинять человека в контрабанде», — подчеркнул Старшинов.

По его словам, необходимо обеспечить правовую защиту таким пациентам и их родным, которые ищут возможности для лечения. «Полученный Боголюбовой препарат в России не зарегистрирован, что существенно осложняет ситуацию с незамедлительной помощью ребенку. Но это не может быть основанием для лишения его этой помощи и тем более ареста матери», — уверен депутат.

«Прошу поручить провести проверку законности и обоснованности задержания Елены Боголюбовой», — заключил он.

Напомним, ранее СМИ сообщили, что в Москве была задержана Елена Боголюбова, которая заказала в интернете противосудорожный препарат. В течении семи часов ее удерживали в почтовом отделении. В полиции заявили, что в незарегистрированном в России препарате от судорог, который она заказала в интернете, содержится большая доза психотропного вещества.