Владивосток, , 06:40 — REGNUM

Рейс SU-6281, которым во Владивосток из Шереметьево должны были лететь 110 детей из нескольких стран, был задержан по техническим причинам, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Читайте также: «Какой-то кошмар!» — Генпрокуратура РФ займётся багажом в «Шереметьево»

В настоящее время принято решение, что рейс будет выполнен на резервном воздушном судне, которое готовится к вылету, сообщает ТАСС.

В пресс-службе авиакомпании «Россия» рассказали, что пассажиры задержанного рейса получают напитки и горячее питание согласно стандартам авиакомпании и Федеральным авиационным правилам.

Из-за отсутствия номеров в близрасположенных к аэропорту гостиницах, решение о размещении пассажиров принято только с начала суток. В настоящее время пассажирам предложено размещение в нескольких удалённых от Шереметьево гостиницах.

Сообщается, что дети из нескольких стран направляются на отдых в летний лагерь в Приморье, некоторые источники указывают детский центр «Океан». По данным информационного табло в аэропорту Владивостока, рейс SU-6291, прибытие которого ожидалось в 09:45 по местному времени «задерживается». Расчётное время прибытия указано в 21:00. Также указан и тип самолёта, который должен осуществить перелёт — это широкофюзеляжный Boeing 777−300.

Читайте также: Более 30 авиарейсов отменены и задержаны в аэропортах Москвы

Как сообщало ИА REGNUM, 14 июля в столичных аэропортах было задержано несколько десятков рейсов по не указанным причинам. В частности, самолёты не поднимались в воздух в Домодедово, Внуково и Шереметьево. Сутками ранее было также отменено или задержано несколько рейсов.