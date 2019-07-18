Прага, 18 июля 2019, 02:15 — REGNUM
В результате падения с террасы одной из гостиниц в чешском городе Страконице пострадали 15 детей, сообщила официальных представитель полиции Чехии Яромира Новакова.
По ее словам, дети упали из-за проломившегося деревянного пола на террасе. После этого дети упали с трехметровой высоты. В результате падения пострадали 15 детей, их отвезли в больницы городов Страконице и Ческе-Будеевице.
В настоящее время инцидентом занимает полиция, сотрудники ведомства выясняют причины и обстоятельства произошедшего. По итогам расследования виновные будут привлечены к уголовной ответственности.