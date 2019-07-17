Ашхабад, , 14:01 — REGNUM

Утром 16 июля в четырехэтажном жилом доме, расположенном в 10-м микрорайоне столицы Туркмении, произошел взрыв бытового газа, из-за которого обрушился подъезд, пишет «Информационный портал Туркменистана».

По информации министерства здравоохранения, в результате чрезвычайного происшествия пострадали еще семь человек: двое получили ожоги, а еще пятеро — ушибы и травмы различной степени тяжести

«Состояние одного пациента оценивается как тяжелое, двух человек — удовлетворительное, ориентировочные сроки дальнейшего лечения в стационаре — 10 дней. Остальные в скором времени смогут выписаться и продолжить лечение в амбулаторном режиме», — уточнили в ведомстве.

Как отмечает «Медиа-туркмен», власти Ашхабада уже переселили 12 семей из разрушенного подъезда в квартиры в новых домах улучшенной комфортности, расположенных в районах «Мир — 7» и «Гуртлы».

Кроме того, пострадавшим предоставили холодильники, кондиционеры, продукты питания, посуду и питьевую воду, а также оказывают медицинскую и психологическую помощь.