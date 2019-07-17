Екатеринбург, , 12:17 — REGNUM

В Екатеринбурге полиция разыскивает пострадавших от действий предполагаемой мошенницы граждан. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в отделении по связям с общественностью и СМИ УМВД города.

На данный момент гражданка задержана и в отношении неё возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного ст. 159 УК РФ.

«По версии следствия, 34-летняя жительница Екатеринбурга в период с 2016 по 2019 годы привлекала денежные средства знакомых под различными предлогами. В частности, по свидетельствам заявителей, она обещала предоставить льготные путевки в детские оздоровительные лагеря. Другие граждане сообщают, что она предлагала за взятку оказать помощь в получении жилья якобы через администрацию города и для этого просила денежные средства» , — уточнили в полиции.

Также указано, что переданные женщине суммы составляли от нескольких десятков, до нескольких сотен тысяч рублей и на данный момент установлено, что от действий гражданки пострадали 55 жителей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее полиция Екатеринбурга объявила в розыск 48-летнюю местную жительницу, которая под различными предлогами брала в долг деньги у своих знакомых, но так и не вернула их. Женщину также подозревают в мошенничестве. По данным следственных органов от её действий пострадали 15 граждан, а нанесённый ущерб составляет более 160 млн рублей.

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