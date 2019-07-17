Нанкин, Китай, , 11:03 — REGNUM

Трое человек погибли и еще десятеро получили ранения в результате дорожно-транспортного происшествия в провинции Цзянсу на востоке Китая, сообщает 17 июля агентство Синьхуа.

Инцидент произошел около 10:47 по местному времени 17 июля в центре города Чанчжоу, когда черный автомобиль потерял контроль и выехал на велосипедную дорожку. Автомобиль протаранил велосипедистов, ехавших на электровелосипедах, ранив на месте 13 человек.

Трое велосипедистов скончались на месте от полученных травм, несмотря на оказанную медиками первую помощь. Водитель 35 лет был задержан и в настоящее время находится в полицейском участке. Расследование дела продолжается.

Читайте ранее в этом сюжете: Протаранивший автобус с туристами валун на юго-западе Китая убил 8 человек